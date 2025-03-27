Генштаб: На фронті відбулось 208 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Від початку доби 26 березня на фронті відбулось 208 бойових зіткнень, з них 87 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 208 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 47 авіаційних ударів, застосувавши 63 керовані авіаційні бомби, 1112 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4800 артилерійських обстрілів".

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Деталі: На Покровському напрямку росіяни здійснили 87 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів – в районах населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Відродження, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Покровськ та Преображенка.

За попередніми підрахунками, українські воїни на даному напрямку знешкодили 293 окупанти, 177 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили танк, десять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, дві портативні станції радіоелектронної боротьби, п’ять супутникових терміналів та міномет противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне та Веселе.

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На Гуляйпільському напрямку ворог проводив 16 штурмових дій у напрямках населених пунктів Рівнопіль, Новосілка, Привільне, Вільне Поле та Новопіль, по останньому завдавав авіаударів.

Ворог 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

На Оріхівському напрямку відбулося дев'ять боїв, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове, Лобкове та Щербаки. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Комишуваха, Новоандріївка та Кам’янське.

14 ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, у бік Нового, Колодязів та Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили шість атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки та Загризового.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори.

Дві штурмові дії противника в районі Вовчанська зупинили ЗСУ на Харківському напрямку.

На Придніпровському напрямку українські захисники успішно зупинили дві ворожі атаки.

25 бойових зіткнень відбулося на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 340 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб.