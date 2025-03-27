Генштаб: На фронте произошло 208 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении

С начала суток 26 марта на фронте произошло 208 боевых столкновений, из них 87 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

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Дословно: "С начала суток произошло 208 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 47 авиационных ударов, применив 63 управляемые авиационные бомбы, 1112 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4800 артиллерийских обстрелов".

Детали: На Покровском направлении россияне совершили 87 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов – в районах населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Возрождение, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Покровск и Преображенка.

По предварительным подсчетам, украинские воины на данном направлении обезвредили 293 оккупанта, 177 из них – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили танк, десять единиц автомобильной техники, восемь мотоциклов, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, две портативные станции радиоэлектронной борьбы, пять спутниковых терминалов и миномет противника.

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На Новопавловском направлении наши защитники остановили 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное и Веселое.

На Гуляйпольском направлении враг проводил 16 штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Ровнополь, Новоселка, Привольное, Свободное Поле и Новополь, по-последнему наносил авиаудары.

Враг 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

На Ореховском направлении произошло девять боев, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное, Лобково и Щербаки. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Камышеваха, Новоандреевка и Каменское.

14 враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Копанки, Ямполовка, Новосергиевка, в сторону Нового, Колодязов и Новомихайловки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили шесть атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки и Загрызово.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Белой Горы.

Два штурмовых действия противника в районе Волчанска остановили ВСУ на Харьковском направлении.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили две вражеские атаки.

Двадцать пять боевых столкновений произошло на Курском направлении. В течение суток враг совершил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня, нанес 12 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.