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Естонський суд засудив чоловіка до 15 років ув’язнення за державну зраду на користь Росії

Олег Павлюк, Іван Д'яконовЧетвер, 27 березня 2025, 03:22
Естонський суд засудив чоловіка до 15 років ув’язнення за державну зраду на користь Росії
Фото: Getty Images

Суд естонського міста Тарту визнав естонсько-російського громадянина Андрія Макарова винним у державній зраді і засудив до 15 років ув’язнення за збір інформації про військову техніку та планування диверсій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Макарова звинувачували в тому, що не пізніше 2022 року він дав вказівку фіксувати військову техніку, її пересування і дані про союзні війська в Латвії та передавати зібрану інформацію Росії.

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Крім того, на початку 2024 року чоловік отримав від Росії вказівку підпалити в Тарту автомобіль з українськими номерами та видати це за дію прокремлівської партії KOOS.

Ще один пункт обвинувачення стосувався дорученого Макарову 2024 року стеження за колишнім військовослужбовцем Росії, який утік до Литви.

Суд Тартуса визнав достатніми і переконливими докази того, що Макаров навмисне вчинив державну зраду і що його дії були засновані на світоглядних переконаннях, і присудив йому 15 років позбавлення волі.

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Також громадянина Росії та Естонії зобовʼязали покрити майже 11 тисяч євро судових зборів і виплатити компенсацію одному з потерпілих на суму майже 19 тисяч євро.

Рішення суду ще може бути оскаржене, уточнює ERR.

Передісторія: 

Естоніядержзрадасуд
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