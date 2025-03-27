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Эстонский суд приговорил мужчину к 15 годам заключения за госизмену в пользу России

Олег Павлюк, Иван ДьяконовЧетверг, 27 марта 2025, 03:22
Эстонский суд приговорил мужчину к 15 годам заключения за госизмену в пользу России
Фото: Getty Images

Суд эстонского города Тарту признал эстонско-российского гражданина Андрея Макарова виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам заключения за сбор информации о военной технике и планирование диверсий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Макарова обвиняли в том, что не позднее 2022 года он дал указание фиксировать военную технику, ее передвижения и данные о союзных войсках в Латвии и передавать собранную информацию России.

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Кроме того, в начале 2024 года мужчина получил от России указание поджечь в Тарту автомобиль с украинскими номерами и выдать это за действие прокремлевской партии KOOS.

Еще один пункт обвинения касался порученной Макарову в 2024 году слежки за бывшим военнослужащим России, который сбежал в Литву.

Суд Тартуса признал достаточными и убедительными доказательства того, что Макаров умышленно совершил государственную измену и что его действия были основаны на мировоззренческих убеждениях, и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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Также гражданина России и Эстонии обязали покрыть почти 11 тысяч евро судебных сборов и выплатить компенсацию одному из потерпевших на сумму почти 19 тысяч евро.

Решение суда еще может быть обжаловано, уточняет ERR.

Предыстория: 

  • Ранее в этом месяце Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело с обвинительным актом, в котором указала на причастность России к поджогу торгового центра IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года.

Эстониягосизменасуд
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