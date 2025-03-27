Північна Корея показала свої нові розвідувальні і бойові безпілотники

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуваннями нових розвідувальних і ударних безпілотників та закликав до їх масового виробництва.

Джерело: The Washington Post із посиланням на північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA

Деталі: За даними північнокорейських державних ЗМІ, випробування відбулися цього тижня. Під час них були протестовані нові розвідувальні та ударні безпілотники.

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Фото: KCNA

Опубліковані агентством KCNA фотографії демонструють, як Кім Чен Ин оглядає великий розвідувальний літак дальнього радіолокаційного стеження. Інші знімки демонструють вибухи безпілотників, що вражають військову техніку, використану як мішень.

Фото: KCNA

KCNA зазначає, що розвідувальні літаки можуть відстежувати численні цілі та контролювати пересування військових об’єктів на суші й на морі, що розширює можливості КНДР у сфері збору розвідданих і нейтралізації загроз. Ударні безпілотники, своєю чергою, призначені для різних типів атак та оснащені невизначеними можливостями штучного інтелекту.

Фото: KCNA

Представник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун Чжун заявив, що новий розвідувальний дрон, який вперше показали північнокорейські ЗМІ, може бути модифікованим літаком із використанням компонентів, ймовірно, отриманих з Росії.