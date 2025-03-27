Північна Корея показала свої нові розвідувальні і бойові безпілотники
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуваннями нових розвідувальних і ударних безпілотників та закликав до їх масового виробництва.
Джерело: The Washington Post із посиланням на північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA
Деталі: За даними північнокорейських державних ЗМІ, випробування відбулися цього тижня. Під час них були протестовані нові розвідувальні та ударні безпілотники.
Опубліковані агентством KCNA фотографії демонструють, як Кім Чен Ин оглядає великий розвідувальний літак дальнього радіолокаційного стеження. Інші знімки демонструють вибухи безпілотників, що вражають військову техніку, використану як мішень.
KCNA зазначає, що розвідувальні літаки можуть відстежувати численні цілі та контролювати пересування військових об’єктів на суші й на морі, що розширює можливості КНДР у сфері збору розвідданих і нейтралізації загроз. Ударні безпілотники, своєю чергою, призначені для різних типів атак та оснащені невизначеними можливостями штучного інтелекту.
Представник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун Чжун заявив, що новий розвідувальний дрон, який вперше показали північнокорейські ЗМІ, може бути модифікованим літаком із використанням компонентів, ймовірно, отриманих з Росії.