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Северная Корея показала свои новые разведывательные и боевые беспилотники

Иван ДьяконовЧетверг, 27 марта 2025, 06:42
Северная Корея показала свои новые разведывательные и боевые беспилотники
Фото: KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями новых разведывательных и ударных беспилотников и призвал к их массовому производству.

Источник: The Washington Post со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство KCNA

Детали: По данным северокорейских государственных СМИ, испытания состоялись на этой неделе. Во время них были протестированы новые разведывательные и ударные беспилотники.

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Фото: KCNA

Опубликованные агентством KCNA фотографии демонстрируют, как Ким Чен Ын осматривает большой разведывательный самолет дальнего радиолокационного слежения. Другие снимки демонстрируют взрывы беспилотников, поражающих военную технику, использованную в качестве мишени.

 
Фото: KCNA

KCNA отмечает, что разведывательные самолеты могут отслеживать многочисленные цели и контролировать передвижение военных объектов на суше и на море, что расширяет возможности КНДР в сфере сбора разведданных и нейтрализации угроз. Ударные беспилотники, в свою очередь, предназначены для различных типов атак и оснащены неопределенными возможностями искусственного интеллекта.

Фото: KCNA
Фото: KCNA

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Чжун заявил, что новый разведывательный дрон, который впервые показали северокорейские СМИ, может быть модифицированным самолетом с использованием компонентов, вероятно, полученных из России.

Северная Кореябеспилотникиоружие
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