Єврокомісія про мита Трампа на автомобілі: ЄС захищатиме своїх працівників, бізнес і споживачів
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "глибоко шкодує" про рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові мита на імпорт автомобілів з Європи, і запевнила, що ЄС захищатиме свої економічні інтереси.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова фон дер Ляєн: "Як я вже говорила раніше, тарифи – це податки, погані для бізнесу, ще гірші для споживачів як у США, так і в Європейському Союзі. Зараз ми оцінимо цю заяву разом з іншими заходами, які США планують здійснити найближчими днями".
Деталі: Вона наголосила, що автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та високоякісних робочих місць завдяки глибоко інтегрованим ланцюжкам постачання по обидва боки Атлантики.
Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС захищатиме свої економічні інтереси і продовжить шукати рішення шляхом переговорів.
"Як велика торговельна держава і сильна спільнота з 27 держав-членів, ми будемо спільно захищати наших працівників, бізнес і споживачів по всьому Європейському Союзу", – підсумувала президентка Єврокомісії.
Передісторія:
- Раніше Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня.
- Це додатково до тарифів, які вже діють на ці товари. Мита набудуть чинності з 2 квітня 2025 року.
- 25 березня Трамп анонсував 25%-ві мита для будь-якої країни, яка купуватиме нафту і газ у Венесуели.