Єврокомісія про мита Трампа на автомобілі: ЄС захищатиме своїх працівників, бізнес і споживачів   

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "глибоко шкодує" про рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові мита на імпорт автомобілів з Європи, і запевнила, що ЄС захищатиме свої економічні інтереси.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова фон дер Ляєн: "Як я вже говорила раніше, тарифи – це податки, погані для бізнесу, ще гірші для споживачів як у США, так і в Європейському Союзі. Зараз ми оцінимо цю заяву разом з іншими заходами, які США планують здійснити найближчими днями".

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Деталі: Вона наголосила, що автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та високоякісних робочих місць завдяки глибоко інтегрованим ланцюжкам постачання по обидва боки Атлантики.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС захищатиме свої економічні інтереси і продовжить шукати рішення шляхом переговорів.

"Як велика торговельна держава і сильна спільнота з 27 держав-членів, ми будемо спільно захищати наших працівників, бізнес і споживачів по всьому Європейському Союзу", – підсумувала президентка Єврокомісії.

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