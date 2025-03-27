Еврокомиссия о пошлинах Трампа на авто: ЕС будет защищать своих работников, бизнес и потребителей  

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "глубоко сожалеет" о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей из Европы, и заверила, что ЕС будет защищать свои экономические интересы.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь фон дер Ляйен: "Как я уже говорила ранее, тарифы – это налоги, плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском Союзе. Сейчас мы оценим это заявление вместе с другими мерами, которые США планируют осуществить в ближайшие дни".

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Детали: Она отметила, что автомобильная промышленность является двигателем инноваций, конкурентоспособности и высококачественных рабочих мест благодаря глубоко интегрированным цепочкам поставок по обе стороны Атлантики.

Фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет защищать свои экономические интересы и продолжит искать решения путем переговоров.

"Как большая торговая держава и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших работников, бизнес и потребителей по всему Европейскому Союзу", – подытожила президент Еврокомиссии.

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