Еврокомиссия о пошлинах Трампа на авто: ЕС будет защищать своих работников, бизнес и потребителей
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "глубоко сожалеет" о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей из Европы, и заверила, что ЕС будет защищать свои экономические интересы.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь фон дер Ляйен: "Как я уже говорила ранее, тарифы – это налоги, плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском Союзе. Сейчас мы оценим это заявление вместе с другими мерами, которые США планируют осуществить в ближайшие дни".
Детали: Она отметила, что автомобильная промышленность является двигателем инноваций, конкурентоспособности и высококачественных рабочих мест благодаря глубоко интегрированным цепочкам поставок по обе стороны Атлантики.
Фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет защищать свои экономические интересы и продолжит искать решения путем переговоров.
"Как большая торговая держава и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших работников, бизнес и потребителей по всему Европейскому Союзу", – подытожила президент Еврокомиссии.
Предыстория:
- Ранее Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортируемые автомобили и легкие грузовики, которое вступит в силу уже на следующей неделе.
- Это дополнительно к тарифам, которые уже действуют на эти товары. Пошлины вступят в силу со 2 апреля 2025 года.
- А в понедельник, 25 марта, Трамп анонсировал 25%-ные пошлины для любой страны, которая будет покупать нефть и газ у Венесуэлы.