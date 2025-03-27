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Еврокомиссия о пошлинах Трампа на авто: ЕС будет защищать своих работников, бизнес и потребителей  

Уляна Кричковская, Ирина БалачукЧетверг, 27 марта 2025, 08:42
Еврокомиссия о пошлинах Трампа на авто: ЕС будет защищать своих работников, бизнес и потребителей  
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото ОП

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "глубоко сожалеет" о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей из Европы, и заверила, что ЕС будет защищать свои экономические интересы.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь фон дер Ляйен: "Как я уже говорила ранее, тарифы – это налоги, плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском Союзе. Сейчас мы оценим это заявление вместе с другими мерами, которые США планируют осуществить в ближайшие дни".

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Детали: Она отметила, что автомобильная промышленность является двигателем инноваций, конкурентоспособности и высококачественных рабочих мест благодаря глубоко интегрированным цепочкам поставок по обе стороны Атлантики.

Фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет защищать свои экономические интересы и продолжит искать решения путем переговоров.

"Как большая торговая держава и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших работников, бизнес и потребителей по всему Европейскому Союзу", – подытожила президент Еврокомиссии.

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Предыстория:

  • Ранее Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортируемые автомобили и легкие грузовики, которое вступит в силу уже на следующей неделе.
  • Это дополнительно к тарифам, которые уже действуют на эти товары. Пошлины вступят в силу со 2 апреля 2025 года.
  • А в понедельник, 25 марта, Трамп анонсировал 25%-ные пошлины для любой страны, которая будет покупать нефть и газ у Венесуэлы.

ЕСЕврокомиссияТрампавто
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