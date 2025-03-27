Канада готується до торговельної битви з США через нові тарифи Трампа
Оттава незабаром відповість на мита Вашингтона, а прем'єр Канади Марк Карні не виключає введення дзеркальних заходів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал в Reuters
Пряма мова Карні: "Ми будемо захищати наших робітників, ми будемо захищати наші компанії, ми будемо захищати нашу країну, і ми будемо захищати її разом".
Деталі: Карні назвав дії Трампа "прямою атакою" та заявив, що у четвер, 27 березня, скличе засідання уряду на високому рівні для ухвалення рішення щодо відповіді.
На запитання про терміни реакції Канади він відповів: "Це станеться незабаром, у нас є варіанти. Ми можемо запровадити відповідні тарифи".
Також Карні повідомив, що обговорював ситуацію з прем'єром Онтаріо Дугом Фордом, який раніше заявив журналістам: "Ми зробимо все можливе, щоб завдати максимального болю американському народу, не зачіпаючи при цьому канадців".
Форд додав, що незабаром проведе переговори з іншими дев'ятьма провінціями для узгодження спільної відповіді.
"У нас є два варіанти – або ми здамося як країна, і він переїде нас 15 разів і отримає те, що хоче, або ми відчуємо трохи болю і будемо боротися так, як ніколи не боролися раніше. Я віддаю перевагу останньому – я вірю в боротьбу", – сказав він.
Нагадаємо:
- Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня.
- Це додатково до тарифів, які вже діють на ці товари. Мита набудуть чинності з 2 квітня 2025 року.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі.