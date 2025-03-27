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Канада готується до торговельної битви з США через нові тарифи Трампа

Уляна Кричковська, Степан ГафткоЧетвер, 27 березня 2025, 08:45
Канада готується до торговельної битви з США через нові тарифи Трампа
Фото з Facebook Mark Carney

Оттава незабаром відповість на мита Вашингтона, а прем'єр Канади Марк Карні не виключає введення дзеркальних заходів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал в Reuters

Пряма мова Карні: "Ми будемо захищати наших робітників, ми будемо захищати наші компанії, ми будемо захищати нашу країну, і ми будемо захищати її разом".

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Деталі: Карні назвав дії Трампа "прямою атакою" та заявив, що у четвер, 27 березня, скличе засідання уряду на високому рівні для ухвалення рішення щодо відповіді. 

На запитання про терміни реакції Канади він відповів: "Це станеться незабаром, у нас є варіанти. Ми можемо запровадити відповідні тарифи".

Також Карні повідомив, що обговорював ситуацію з прем'єром Онтаріо Дугом Фордом, який раніше заявив журналістам: "Ми зробимо все можливе, щоб завдати максимального болю американському народу, не зачіпаючи при цьому канадців".

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Форд додав, що незабаром проведе переговори з іншими дев'ятьма провінціями для узгодження спільної відповіді.

"У нас є два варіанти – або ми здамося як країна, і він переїде нас 15 разів і отримає те, що хоче, або ми відчуємо трохи болю і будемо боротися так, як ніколи не боролися раніше. Я віддаю перевагу останньому – я вірю в боротьбу", – сказав він.

Нагадаємо:

  • Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня. 
  • Це додатково до тарифів, які вже діють на ці товари. Мита набудуть чинності з 2 квітня 2025 року. 
  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі.

КанадаторгівляСША
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