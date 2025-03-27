Канада готовится к торговой битве с США из-за новых тарифов Трампа

Оттава вскоре ответит на пошлины Вашингтона, а премьер Марк Карни не исключает введения зеркальных мер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал в Reuters

Прямая речь Карни: "Мы будем защищать наших рабочих, мы будем защищать наши компании, мы будем защищать нашу страну, и мы будем защищать ее вместе".

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Детали: Карни назвал действия Трампа "прямой атакой" и заявил, что в четверг, 27 марта, созовет заседание правительства на высоком уровне для принятия решения по ответу.

На вопрос о сроках реакции Канады он ответил: "Это произойдет вскоре, у нас есть варианты. Мы можем ввести соответствующие тарифы".

Также Карни сообщил, что обсуждал ситуацию с премьером Онтарио Дугом Фордом, который ранее заявил журналистам: "Мы сделаем все возможное, чтобы нанести максимальную боль американскому народу, не затрагивая при этом канадцев".

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Форд добавил, что вскоре проведет переговоры с другими девятью провинциями для согласования совместного ответа.

"У нас есть два варианта – либо мы сдадимся как страна, и он переедет нас 15 раз и получит то, что хочет, либо мы почувствуем немного боли и будем бороться так, как никогда не боролись раньше. Я предпочитаю последнее – я верю в борьбу", – сказал он.

Напомним: