Канада готовится к торговой битве с США из-за новых тарифов Трампа
Оттава вскоре ответит на пошлины Вашингтона, а премьер Марк Карни не исключает введения зеркальных мер.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал в Reuters
Прямая речь Карни: "Мы будем защищать наших рабочих, мы будем защищать наши компании, мы будем защищать нашу страну, и мы будем защищать ее вместе".
Детали: Карни назвал действия Трампа "прямой атакой" и заявил, что в четверг, 27 марта, созовет заседание правительства на высоком уровне для принятия решения по ответу.
На вопрос о сроках реакции Канады он ответил: "Это произойдет вскоре, у нас есть варианты. Мы можем ввести соответствующие тарифы".
Также Карни сообщил, что обсуждал ситуацию с премьером Онтарио Дугом Фордом, который ранее заявил журналистам: "Мы сделаем все возможное, чтобы нанести максимальную боль американскому народу, не затрагивая при этом канадцев".
Форд добавил, что вскоре проведет переговоры с другими девятью провинциями для согласования совместного ответа.
"У нас есть два варианта – либо мы сдадимся как страна, и он переедет нас 15 раз и получит то, что хочет, либо мы почувствуем немного боли и будем бороться так, как никогда не боролись раньше. Я предпочитаю последнее – я верю в борьбу", – сказал он.
Напомним:
- Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортируемые автомобили и легкие грузовики, которая вступит в силу уже на следующей неделе.
- Это дополнительно к тарифам, которые уже действуют на эти товары. Пошлины вступят в силу со 2 апреля 2025 года.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили.