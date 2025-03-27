Затримана в Молдові Гуцул просить Путіна захистити Гагаузію та домогтися її звільнення з-під варти
Очільниця Гагаузької автономії на півдні Молдови Євгенія Гуцул звернулася до керівника РФ Володимира Путіна із проханням чинити тиск на молдовську владу для її якнайшвидшого звільнення після затримання у Кишиневі та "виступити на підтримку автономного статусу Гагаузії".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker
Деталі: Євгенія Гуцул, яку взяли під варту в аеропорту Кишинева під час спроби поїхати за кордон, через своїх адвокатів звернулась до очільника Кремля.
Гуцул заявила, що її затримано за надуманими підставами і це "частина системної кампанії з підриву особливого статусу Гагаузії".
"Володимире Володимировичу, протягом багатьох років Росія незмінно виступала гарантом захисту прав та інтересів гагаузького народу… Прошу Вас як лідера великої держави і історичного захистика прав народів, використати усі дипломатичні і політичні механізми тиску на Кишинів з вимогою мого негайного звільнення", – заявила Гуцул.
"Також прошу Вас офіційно виступити на підтримку автономного статусу Гагаузії, надати нашому народу усю можливу підтримку і захист", – йдеться у листі.
Нагадаємо:
- Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене.
- Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді.
- Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.
- Євгенія Гуцул була обрана керівницею регіону у 2023 році від популістської партії олігарха-втікача Ілана Шора, який згодом створив блок партій "Перемога". Вона неодноразово їздила до Москви та зустрічалася у тому числі з очільником Кремля.
- Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.