Затримана в Молдові Гуцул просить Путіна захистити Гагаузію та домогтися її звільнення з-під варти

Очільниця Гагаузької автономії на півдні Молдови Євгенія Гуцул звернулася до керівника РФ Володимира Путіна із проханням чинити тиск на молдовську владу для її якнайшвидшого звільнення після затримання у Кишиневі та "виступити на підтримку автономного статусу Гагаузії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Євгенія Гуцул, яку взяли під варту в аеропорту Кишинева під час спроби поїхати за кордон, через своїх адвокатів звернулась до очільника Кремля.

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Гуцул заявила, що її затримано за надуманими підставами і це "частина системної кампанії з підриву особливого статусу Гагаузії".

фото: Newsmaker

"Володимире Володимировичу, протягом багатьох років Росія незмінно виступала гарантом захисту прав та інтересів гагаузького народу… Прошу Вас як лідера великої держави і історичного захистика прав народів, використати усі дипломатичні і політичні механізми тиску на Кишинів з вимогою мого негайного звільнення", – заявила Гуцул.

"Також прошу Вас офіційно виступити на підтримку автономного статусу Гагаузії, надати нашому народу усю можливу підтримку і захист", – йдеться у листі.

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