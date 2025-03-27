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Затримана в Молдові Гуцул просить Путіна захистити Гагаузію та домогтися її звільнення з-під варти

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 27 березня 2025, 10:49
Затримана в Молдові Гуцул просить Путіна захистити Гагаузію та домогтися її звільнення з-під варти
Путін і Гуцул. Ілюстративне фото: Getty Images

Очільниця Гагаузької автономії на півдні Молдови Євгенія Гуцул звернулася до керівника РФ Володимира Путіна із проханням чинити тиск на молдовську владу для її якнайшвидшого звільнення після затримання у Кишиневі та "виступити на підтримку автономного статусу Гагаузії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Євгенія Гуцул, яку взяли під варту в аеропорту Кишинева під час спроби поїхати за кордон, через своїх адвокатів звернулась до очільника Кремля.

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Гуцул заявила, що її затримано за надуманими підставами і це "частина системної кампанії з підриву особливого статусу Гагаузії". 

 
фото: Newsmaker

"Володимире Володимировичу, протягом багатьох років Росія незмінно виступала гарантом захисту прав та інтересів гагаузького народу… Прошу Вас як лідера великої держави і історичного захистика прав народів, використати усі дипломатичні і політичні механізми тиску на Кишинів з вимогою мого негайного звільнення", – заявила Гуцул.

"Також прошу Вас офіційно виступити на підтримку автономного статусу Гагаузії, надати нашому народу усю можливу підтримку і захист", – йдеться у листі.  

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Нагадаємо:

  • Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене. 
  • Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді.
  • Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.
  • Євгенія Гуцул була обрана керівницею регіону у 2023 році від популістської партії олігарха-втікача Ілана Шора, який згодом створив блок партій "Перемога". Вона неодноразово їздила до Москви та зустрічалася у тому числі з очільником Кремля. 
  • Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.

МолдоваПутін
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