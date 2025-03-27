Задержанная в Молдове Гуцул просит Путина защитить Гагаузию и добиться ее освобождения из-под стражи

Руководительница Гагаузской автономии на юге Молдовы Евгения Гуцул обратилась к руководителю РФ Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения после задержания в Кишиневе и "выступить в поддержку автономного статуса Гагаузии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Евгения Гуцул, которую взяли под стражу в аэропорту Кишинева при попытке выехать за границу, через своих адвокатов обратилась к главе Кремля.

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Гуцул заявила, что она задержана по надуманным основаниям и это "часть системной кампании по подрыву особого статуса Гагаузии".

ФОТО: NEWSMAKER

"Владимир Владимирович, на протяжении многих лет Россия неизменно выступала гарантом защиты прав и интересов гагаузского народа... Прошу Вас как лидера великой державы и исторического защитника прав народов, использовать все дипломатические и политические механизмы давления на Кишинев с требованием моего немедленного освобождения", – заявила Гуцул.

"Также прошу Вас официально выступить в поддержку автономного статуса Гагаузии, предоставить нашему народу всю возможную поддержку и защиту", – говорится в письме.

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