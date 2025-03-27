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Задержанная в Молдове Гуцул просит Путина защитить Гагаузию и добиться ее освобождения из-под стражи

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 27 марта 2025, 10:49
Задержанная в Молдове Гуцул просит Путина защитить Гагаузию и добиться ее освобождения из-под стражи
Путин и Гуцул. Иллюстративное фото: Getty Images

Руководительница Гагаузской автономии на юге Молдовы Евгения Гуцул обратилась к руководителю РФ Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения после задержания в Кишиневе и "выступить в поддержку автономного статуса Гагаузии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Евгения Гуцул, которую взяли под стражу в аэропорту Кишинева при попытке выехать за границу, через своих адвокатов обратилась к главе Кремля.

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Гуцул заявила, что она задержана по надуманным основаниям и это "часть системной кампании по подрыву особого статуса Гагаузии".

 
ФОТО: NEWSMAKER

"Владимир Владимирович, на протяжении многих лет Россия неизменно выступала гарантом защиты прав и интересов гагаузского народа... Прошу Вас как лидера великой державы и исторического защитника прав народов, использовать все дипломатические и политические механизмы давления на Кишинев с требованием моего немедленного освобождения", – заявила Гуцул.

"Также прошу Вас официально выступить в поддержку автономного статуса Гагаузии, предоставить нашему народу всю возможную поддержку и защиту", – говорится в письме.

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Напомним:

  • Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено.
  • Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде.
  • Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.
  • Евгения Гуцул была избрана руководителем региона в 2023 году от популистской партии беглого олигарха Илана Шора, который впоследствии создал блок партий "Победа". Она неоднократно ездила в Москву и встречалась в том числе с главой Кремля.
  • Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.

МолдоваПутин
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