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Синоптики прогнозують теплі дні, дощитиме лише на сході та в Карпатах

Степан ГафткоЧетвер, 27 березня 2025, 12:51
Синоптики прогнозують теплі дні, дощитиме лише на сході та в Карпатах
Фото: Getty Images

28 березня в Україні буде тепло, дощі пройдуть лише на сході та в Карпатах, а на півдні та більшості території опадів не очікується.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру"

Деталі: У нічний та ранковий час у західних і більшості північних регіонів очікується туман.

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Вітер буде північно-східний і східний, швидкістю 3-8 м/с. Вночі температура складе від 0 до 5° тепла, на півдні країни – до 9°, а вдень від 11 до 16°, на Закарпатті, в південних областях та в Криму – до 20°.

У Києві 28 березня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Вночі температура буде від 3 до 5° тепла, вдень – близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 28 березня в Києві найвища температура за весь період спостережень була 18,9° у 2020 році, а найнижча – 9,5° у 1899 році.

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У суботу, 29 березня, в Україні переважно без дощів, лише на півдні, в Закарпатті та Прикарпатті вдень очікуються дощі.

Вітер буде східний, 5-10 м/с, на півдні країни пориви до 15-20 м/с. Вночі температура буде від 0 до 5° тепла, вдень – від 13 до 18°, а на півдні вночі – 6-11°, вдень – 15-20°.

У Києві 29 березня також без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі температура складе 1-3° тепла, вдень – 16-18°.

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