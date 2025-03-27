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Синоптики прогнозируют теплые дни, дожди будут идти только на востоке и в Карпатах

Степан ГафткоЧетверг, 27 марта 2025, 12:51
Синоптики прогнозируют теплые дни, дожди будут идти только на востоке и в Карпатах
Фото: Getty Images

28 марта в Украине будет тепло, дожди пройдут только на востоке и в Карпатах, а на юге и большинстве территории осадков не ожидается.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра"

Детали: В ночное и утреннее время в западных и большинстве северных регионов ожидается туман.

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Ветер будет северо-восточный и восточный, скоростью 3-8 м/с. Ночью температура составит от 0 до 5° тепла, на юге страны – до 9°, а днем от 11 до 16°, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму – до 20°.

В Киеве 28 марта осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура будет от 3 до 5° тепла, днем – около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 28 марта в Киеве самая высокая температура за весь период наблюдений была 18,9° в 2020 году, а самая низкая – 9,5° в 1899 году.

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В субботу, 29 марта, в Украине преимущественно без дождей, лишь на юге, в Закарпатье и Прикарпатье днем ожидаются дожди.

Ветер будет восточный, 5-10 м/с, на юге страны порывы до 15-20 м/с. Ночью температура будет от 0 до 5° тепла, днем – от 13 до 18°, а на юге ночью – 6-11°, днем – 15-20°.

В Киеве 29 марта также без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит 1-3° тепла, днем – 16-18°.

погодаУкраина
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