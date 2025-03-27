Стефанчук передчасно закрив засідання Ради через суперечки в залі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання парламенту через суперечки у сесійній залі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Під час засідання депутати вимагали розгляду законопроєкту №11387 щодо відповідальності урядовців, які не з’явились на виклик депутатів. Законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність та винесення на розгляд питання щодо звільнення такого держслужбовця.

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Розгляду законопроєкту вимагали нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, від "ЄС" Артур Герасимов та від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Стефанчук відмовився виносити його на голосування на цьому засіданні та запропонував, щоб монобільшість вирішила це питання на погоджувальній раді керівників фракцій та груп.

Перед цим Рада у четвер відмовилась викликати міністра оборони Рустема Умєрова щодо переговорів України та Сполучених Штатів Америки, та США з Росією у Ер-Ріяді. За таку пропозицію проголосували лише 135 нардепів.