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Стефанчук закрыл заседание Рады из-за споров в зале

Александр ШумилинЧетверг, 27 марта 2025, 13:01
Стефанчук закрыл заседание Рады из-за споров в зале
Фото: Getty Images

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание парламента из-за споров в сессионном зале.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Во время заседания депутаты требовали рассмотрения законопроекта №11387 об ответственности чиновников, которые не явились по вызову депутатов. Законопроект предусматривает административную ответственность и вынесение на рассмотрение вопроса об увольнении такого госслужащего.

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Рассмотрение законопроекта требовали нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, от "ЕС" Артур Герасимов и от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Стефанчук отказался выносить его на голосование на этом заседании и предложил, чтобы монобольшинство решило этот вопрос на согласительном совете руководителей фракций и групп.

Перед этим Рада в четверг отказалась вызвать министра обороны Рустема Умерова относительно переговоров Украины и Соединенных Штатов Америки и США с Россией в Эр-Рияде. За такое предложение проголосовали всего 135 нардепов.

СтефанчукВерховная Рада
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