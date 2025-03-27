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"Вдарила військовозобов’язаного по голові і почала душити": заступниця начальника ТЦК отримала підозру

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 березня 2025, 15:03
Вдарила військовозобов’язаного по голові і почала душити: заступниця начальника ТЦК отримала підозру
фото - vn.20minut.ua

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка.

Джерело: ДБР, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, vn.20minut.ua

Деталі: У повідомленні Бюро не вказано ім’я підозрюваної, але за даними УП, йдеться про підполковника Оксану Янчак.

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За даними слідства, 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.

Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити.

У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який завдав потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон.

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Внаслідок нападу постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР.

Вказано, що досудове розслідування триває. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва ОМ ТЦК та СП.

Посадовиця та її колишній підлеглий підозрюються у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Оновлено: 27 березня Вінницький міський суд обрав Оксані Янчак, заступниці начальника Вінницького ТЦК, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 25 травня 2025 року. 

 

ТЦКВінницяДБР
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