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"Ударила военнообязанного по голове и начала душить": замначальника ТЦК получила подозрение

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 марта 2025, 15:03
Ударила военнообязанного по голове и начала душить: замначальника ТЦК получила подозрение
фото - vn.20minut.ua

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки и ее бывшему подчиненному из-за избиения военнообязанного мужчины.

Источник: ГБР, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, vn.20minut.ua

Детали: В сообщении Бюро не указано имя подозреваемой, но по данным УП, речь идет о подполковнике Оксане Янчак.

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По данным следствия, 12 сентября 2024 года в ТЦК пришел мужчина, который получил повестку. Он имел действующее бронирование, поскольку работал на предприятии критической инфраструктуры. Во время пребывания в учреждении его направили к заместителю руководителя.

Чиновница была недовольна его поведением и начала заставлять подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования. После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а затем начала душить.

В кабинете также находился другой военнослужащий, в то время подчиненный чиновницы, который нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаками в лицо и голову. После избиения у мужчины отобрали телефон.

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В результате нападения пострадавший получил ушиб головного мозга, синяки и ссадины. Он не подписал никаких документов и обратился в ГБР.

Указано, что досудебное расследование продолжается. Следователи изучают возможные другие случаи применения насилия со стороны руководства ОГ ТЦК и СП.

Чиновница и ее бывший подчиненный подозреваются в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, повлекшее существенный вред, совершенном в условиях военного положения группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Обновлено: 27 марта Винницкий городской суд избрал Оксане Янчак, заместителю начальника Винницкого ТЦК, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 25 мая 2025 года.

 

ТЦКВинницаГБР
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