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Наступне засідання "Рамштайн" у квітні очолить Британія

Олег Павлюк, Олександр ШумілінЧетвер, 27 березня 2025, 16:25
Наступне засідання Рамштайн у квітні очолить Британія
Фото: Getty Images

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 11 квітня, на ньому головуватиме Велика Британія.

Джерело: заява британського премʼєр-міністра Кіра Стармера за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, передає "Європейська правда"

Деталі: Стармер анонсував на пресконференції, що британський міністр оборони Джон Гілі "очолить наступне засідання групи "Рамштайн" 11 квітня".

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За його словами, мета засідання полягає в тому, аби скерувати до України більше військової допомоги "та підтримати Україну в її боротьбі".

"Бо мир настає завдяки силі. Це був один із головних меседжів, який був підкріплений і підкреслений на зустрічі сьогодні", – додав премʼєр Британії.

Раніше стало відомо, що наступний "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі.

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Зазначимо, що це буде вже друге засідання Контактної групи з питань оборони України, яке очолюватиме Британія, а не США.

Під час минулого "Рамштайну" у лютому міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Велика БританіязброяУкраїна
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