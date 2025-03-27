Следующее заседание "Рамштайн" в апреле возглавит Великобритания

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 11 апреля, на нем будет председательствовать Великобритания.

Источник: заявление британского премьер-министра Кира Стармера по итогам саммита "коалиции решительных" в Париже 27 марта, передает "Европейская правда"

Детали: Стармер анонсировал на пресс-конференции, что британский министр обороны Джон Гили "возглавит следующее заседание группы "Рамштайн" 11 апреля".

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По его словам, цель заседания заключается в том, чтобы направить в Украину больше военной помощи "и поддержать Украину в ее борьбе".

"Потому что мир наступает благодаря силе. Это был один из главных месседжей, который был подкреплен и подчеркнут на встрече сегодня", – добавил премьер Великобритании.

Ранее стало известно, что следующий "Рамштайн" состоится в Брюсселе.

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Отметим, что это будет уже второе заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое будет возглавлять Великобритания, а не США.

Во время прошлого "Рамштайна" в феврале министр обороны США Пит Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.