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Скористайтеся можливістю отримати фірмові футболки від Михайла Ткача 

Четвер, 27 березня 2025, 17:57
Скористайтеся можливістю отримати фірмові футболки від Михайла Ткача 

Нещодавно Клуб "Української правди" запустив новий мерч від Михайла Ткача. Футболки з новим дизайном можуть отримати читачі, які оформлять щорічну підписку на Клуб УП від 2500 гривень. 

За перший тиждень до Клубу долучилося 112 нових читачів, а нові футболки вже поїхали до своїх власників. Якщо ви вже отримали футболку, надсилайте ваші фотографії на пошту: club@pravda.com.ua або викладайте у власних соцмережах і позначайте сторінки "Української правди".

Якщо ви ще не замовили футболку з новим дизайном, долучайтеся до Клубу УП за посиланням, обираючи щорічну підписку від 2500 гривень.

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Читачі Клубу отримують знижку -50% на квитки на всі наші події, ексклюзивні листи від редакції, можливість пропонувати теми для матеріалів і спілкуватися з журналістами УП та багато іншого. 

Ті, хто хоче одноразово підтримати "Українську правду", можуть завантажити наш скін в Monobank, зробивши донат від 500 гривень на банку

Памʼятайте: якщо ви і ми, то це всіх.

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