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Воспользуйтесь возможностью получить фирменные футболки от Михаила Ткача

Четверг, 27 марта 2025, 17:57
Воспользуйтесь возможностью получить фирменные футболки от Михаила Ткача

Недавно Клуб "Украинской правды" запустил новый мерч от Михаила Ткача. Футболки с новым дизайном могут получить читатели, оформившие годовую подписку на Клуб УП от 2500 гривен. 

За первую неделю к Клубу присоединились 112 новых читателей, а новые футболки уже отправились к своим владельцам. Если вы уже получили футболку, присылайте ваши фотографии на почту: club@pravda.com.ua или выкладывайте в своих соцсетях, отмечая страницы "Украинской правды".

Если вы еще не заказали футболку с новым дизайном, присоединяйтесь к Клубу УП по ссылке, выбрав годовую подписку от 2500 гривен.

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Читатели Клуба получают скидку -50% на билеты на все наши события, эксклюзивные письма от редакции, возможность предлагать темы для материалов и общаться с журналистами УП, а также многое другое. 

Те, кто хочет разово поддержать "Украинскую правду", могут загрузить наш скин в Monobank, сделав донат от 500 гривен на банку

Помните: если вы и мы, то это всех.

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