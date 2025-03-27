Воспользуйтесь возможностью получить фирменные футболки от Михаила Ткача

Недавно Клуб "Украинской правды" запустил новый мерч от Михаила Ткача. Футболки с новым дизайном могут получить читатели, оформившие годовую подписку на Клуб УП от 2500 гривен.

За первую неделю к Клубу присоединились 112 новых читателей, а новые футболки уже отправились к своим владельцам. Если вы уже получили футболку, присылайте ваши фотографии на почту: club@pravda.com.ua или выкладывайте в своих соцсетях, отмечая страницы "Украинской правды".

Если вы еще не заказали футболку с новым дизайном, присоединяйтесь к Клубу УП по ссылке, выбрав годовую подписку от 2500 гривен.

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Помните: если вы и мы, то это всех.