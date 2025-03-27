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Мелоні закликала до участі США на наступному саміті "коаліції рішучих"

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 березня 2025, 18:54
Мелоні закликала до участі США на наступному саміті коаліції рішучих
Джорджа Мелоні, фото: Getty Images

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками зустрічі так званої "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня закликала до залучення США в наступному такому саміті, йдеться в заяві офісу глави італійського уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву

Деталі: Повідомляється, що на саміті Мелоні повторила пропозицію надати Україні гарантії безпеки на "на основі моделі, яка частково могла б базуватися на статті 5 Вашингтонського договору" про колективну самооборону.

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Премʼєрка Італії також висловилась за можливе залучення ООН до майбутньої "імплементації та моніторингу режиму припинення вогню" в Україні, та виступила за негайну заборону ударів по цивільній інфраструктурі.

Мелоні окремо підкреслила, що Італія не планує відправляти війська в Україну, і "наголосила на важливості продовження співпраці зі Сполученими Штатами задля припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України".

Вона "висловила сподівання на участь американської делегації у наступній координаційній зустрічі", додали в уряді Італії.

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