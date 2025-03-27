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Мелони призвала к участию США на следующем саммите "коалиции решительных"

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 27 марта 2025, 18:54
Мелони призвала к участию США на следующем саммите коалиции решительных
Джорджа Мелони, фото: Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам встречи так называемой "коалиции решительных" в Париже 27 марта призвала к привлечению США в следующем таком саммите, говорится в заявлении офиса главы итальянского правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление

Детали: Сообщается, что на саммите Мелони повторила предложение предоставить Украине гарантии безопасности на "на основе модели, которая частично могла бы базироваться на статье 5 Вашингтонского договора о коллективной самообороне".

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Премьер Италии также высказалась за возможное привлечение ООН к будущей "имплементации и мониторингу режима прекращения огня" в Украине, и выступила за немедленный запрет ударов по гражданской инфраструктуре.

Мелони отдельно подчеркнула, что Италия не планирует отправлять войска в Украину, и "подчеркнула важность продолжения сотрудничества с Соединенными Штатами для прекращения конфликта и достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины".

Она "выразила надежду на участие американской делегации в следующей координационной встрече", добавили в правительстве Италии.

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Что предшествовало:

ИталияСШАУкраинароссийско-украинская война
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