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У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 27 березня 2025, 20:42
У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти
Євгенія Гуцул. Фото - Anadolu Ajansı

Речник правителя Росії Дмитро Пєсков відповів на прохання глави Гагаузії Євгенії Гуцул допомогти їй після затримання в Кишиневі у кримінальній справі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пєскова російським пропагандистам ТАСС

Деталі: Речник Путіна сказав, що в Кремлі ознайомились зі зверненням глави Гагаузії, де вона просить тиснути на владу Молдови для свого якнайшвидшого звільнення.

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"Вважаємо, що зараз саме час загальноєвропейським інститутам і організаціям, а також окремим європейським столицям засудити подібні дії, які суперечать задекларованим ними принципам законності та демократії", – додав він.

Пєсков також полементував через нібито "незаконні гоніння" у Молдові проти політичних сил, "які виступають за розвиток відносин Молдови з Росією".

"У Молдові чинна влада пішла шляхом силового залякування політичних опонентів, причому опонентів, які користуються підтримкою значної частини населення країни", – вважає речник Кремля.

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Нагадаємо, Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене.

Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді.

Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Євгенія Гуцул була обрана керівницею регіону у 2023 році від популістської партії олігарха-втікача Ілана Шора, який згодом створив блок партій "Перемога". Вона неодноразово їздила до Москви та зустрічалася у тому числі з очільником Кремля. 

Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.

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