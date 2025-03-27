Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

В Кремле указали задержанной Гуцул на Европу после ее просьб помочь

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 27 марта 2025, 20:42
В Кремле указали задержанной Гуцул на Европу после ее просьб помочь
Евгения Гуцул. Фото - Anadolu Ajansı

Представитель правителя России Дмитрий Песков ответил на просьбу башканки Гагаузии Евгении Гуцул помочь ей после задержания в Кишиневе по уголовному делу.

Источник: как сообщает "Европейская правда", ответ Песков предоставил российским пропагандистам ТАСС

Детали: Представитель Путина сказал, что в Кремле ознакомились с обращением главы Гагаузии, где она просит давить на власти Молдовы для своего скорейшего освобождения.

Реклама:

"Считаем, что сейчас самое время общеевропейским институтам и организациям, а также отдельным европейским столицам осудить подобные действия, которые противоречат задекларированным ими принципам законности и демократии", – добавил он.

Песков также полементировал из-за якобы "незаконных гонений" в Молдове против политических сил, "выступающих за развитие отношений Молдовы с Россией".

"В Молдове действующая власть пошла по пути силового запугивания политических оппонентов, причем оппонентов, которые пользуются поддержкой значительной части населения страны", – считает спикер Кремля.

РЕКЛАМА:

Напомним, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде.

Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Евгения Гуцул была избрана руководителем региона в 2023 году от популистской партии беглого олигарха Илана Шора, который впоследствии создал блок партий "Победа". Она неоднократно ездила в Москву и встречалась в том числе с главой Кремля.

Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.

ЕСроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
ЕС
Совет ЕС ввел новые санкции против Беларуси из-за так называемых выборов Лукашенко
Поддержка гражданского общества: ЕС, Швеция и Германия выделят Украине 44 млн евро
Еврокомиссия о пошлинах Трампа на авто: ЕС будет защищать своих работников, бизнес и потребителей  
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: