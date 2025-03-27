Рада ЄС ввела нові санкції проти Білорусі через так звані вибори Лукашенка
Рада Європейського Союзу ввела нові санкції проти Білорусі через підрив демократії, а також внутрішні репресії та сприяння російській війні проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ради ЄС 27 березня
Деталі: Нові санкційні заходи стосуються загалом 25 фізичних та 7 юридичних осіб, "відповідальних за підрив демократії та верховенства права в Білорусі, а також за сприяння внутрішнім репресіям, порушенням прав людини та військову співпрацю з Росією на підтримку війни проти України".
До них зокрема увійшла Центральна виборча комісія Білорусі, заступник її голови, секретар і члени, які організували псевдовибори президента у лютому 2025 року.
Нові санкції ЄС також поширені на дев'ятьох суддів, які виносили політично мотивовані вироки, зокрема щодо протестувальників проти режиму Лукашенка, і членів Управління справами президента Білорусі.
У санкційному списку також тепер присутні кілька білоруських компаній, повʼязаних з режимом у Мінську – зокрема повʼязаній з німецьким ультраправим політиком Йоргом Дорнау ТОВ "Цибулька-Бел", де експлуатували політвʼязнів.
Загалом обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі, які запроваджуються з моменту насильницького розгону продемократичних протестів 2020 року, тепер застосовуються до 310 фізичних та 46 юридичних осіб.
Раніше Європейський Союз розкритикував Білорусь за репресії та інші порушення прав людини, в умовах яких у країні відбувались так звані парламентські та місцеві вибори в лютому 2025 року.