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Совет ЕС ввел новые санкции против Беларуси из-за так называемых выборов Лукашенко

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 27 марта 2025, 21:47
Совет ЕС ввел новые санкции против Беларуси из-за так называемых выборов Лукашенко
Лукашенко. Фото - Getty Images

Совет Европейского Союза ввел новые санкции против Беларуси из-за подрыва демократии, а также внутренних репрессий и содействия российской войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Совета ЕС 27 марта

Детали: Новые санкционные меры касаются в целом 25 физических и 7 юридических лиц, "ответственных за подрыв демократии и верховенства права в Беларуси, а также за содействие внутренним репрессиям, нарушением прав человека и военное сотрудничество с Россией в поддержку войны против Украины".

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В них в частности вошла Центральная избирательная комиссия Беларуси, заместитель ее председателя, секретарь и члены, которые организовали псевдовыборы президента в феврале 2025 года.

Новые санкции ЕС также распространены на девять судей, которые выносили политически мотивированные приговоры, в частности в отношении протестующих против режима Лукашенко, и членов Управления делами президента Беларуси.

В санкционном списке также теперь присутствуют несколько беларусских компаний, связанных с режимом в Минске – в частности связанной с немецким ультраправым политиком Йоргом Дорнау ООО "Луковица-Бел", где эксплуатировали политзаключенных.

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В целом ограничительные меры ЕС против Беларуси, которые вводятся с момента насильственного разгона продемократических протестов 2020 года, теперь применяются к 310 физическим и 46 юридическим лицам.

Ранее Европейский Союз раскритиковал Беларусь за репрессии и другие нарушения прав человека, в условиях которых в стране проходили так называемые парламентские и местные выборы в феврале 2025 года.

ЕСсанкцииЛукашенкоБеларусь
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