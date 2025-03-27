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Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 27 березня 2025, 22:49
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Фото ілюстративне - Getty Images

Іран відповів на лист президента США Дональда Трампа, в якому той вимагав повернутись до укладання нової угоди щодо іранської ядерної програми.

Джерело: про це агентству IRNA заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Аракчі, відповідь на лист Трампа була надіслана "через відповідний канал і через Оман".

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"Офіційна відповідь містить лист, в якому наш погляд щодо статус-кво і листа Трампа був повністю викладений і переданий іншій стороні", – додав глава іранського МЗС.

Аракчі повторив, що Іран відмовляється брати участь у прямих переговорах зі США доти, доки Тегеран зазнає "максимального тиску" і військових загроз, але непрямі переговори "можуть продовжуватися, як це було в минулому".

На початку березня Дональд Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї листа з пропозицією щодо іранської ядерної програми.

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За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.

Хоча Іран публічно заперечує наміри створити ядерну зброю, його запасів урану, збагаченого на 60%, вистачить на шість ядерних бомб, якщо його збагатити до 90%.

Як відомо, після повернення в Білий дім Дональд Трамп відновив свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї.

ІранСШАТрампядерна зброя
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