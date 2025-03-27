Иран передал Трампу ответ по поводу ядерных переговоров

Иран ответил на письмо президента США Дональда Трампа, в котором тот требовал вернуться к заключению нового соглашения по иранской ядерной программе.

Источник: об этом агентству IRNA заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Аракчи, ответ на письмо Трампа был направлен "через соответствующий канал и через Оман".

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"Официальный ответ содержит письмо, в котором наш взгляд относительно статус-кво и письма Трампа был полностью изложен и передан другой стороне", – добавил глава иранского МИД.

Аракчи повторил, что Иран отказывается участвовать в прямых переговорах с США до тех пор, пока Тегеран подвергается "максимальному давлению" и военным угрозам, но непрямые переговоры "могут продолжаться, как это было в прошлом".

В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.

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По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

Хотя Иран публично отрицает намерения создать ядерное оружие, его запасов урана, обогащенного на 60%, хватит на шесть ядерных бомб, если его обогатить до 90%.

Как известно, после возвращения в Белый дом Дональд Трамп возобновил свою кампанию "максимального давления" на Иран, чтобы не допустить получения им ядерного оружия.