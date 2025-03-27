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Генштаб: На фронті відбулось 195 бойових зіткнень, інтенсивно – на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 березня 2025, 23:57
Генштаб: На фронті відбулось 195 бойових зіткнень, інтенсивно – на Покровському напрямку
Фото ілюстративне з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 27 березня на фронті відбулось 195 бойових зіткнень, з них 57 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: З початку доби відбулося 195 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 74 авіаційних удари, застосувавши 109 керованих авіаційних бомб, 1123 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4800 артилерійських обстрілів.

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Деталі: П’ять штурмових дій противника в районі Вовчанська зупинили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник 26 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог 32 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у напрямках Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки.

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На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру та Предтечиного.

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів — у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямках Малинівки і Новоолександрівки.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив дев’ять штурмових дій у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення, противник намагався просунутися в напрямку населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам’янське.

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 349 артилерійських обстрілів.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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