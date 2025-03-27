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Генштаб: На фронте произошло 195 боевых столкновений, интенсивно – на Покровском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 марта 2025, 23:57
Генштаб: На фронте произошло 195 боевых столкновений, интенсивно – на Покровском направлении
Фото иллюстративное с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток 27 марта на фронте произошло 195 боевых столкновений, из них 57 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: С начала суток произошло 195 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 74 авиационных удара, применив 109 управляемых авиационных бомб, 1123 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4800 артиллерийских обстрелов.

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Детали: Пять штурмовых действий противника в районе Волчанска остановили украинцы на Харьковском направлении.

На Купянском направлении противник 26 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.

На Лиманском направлении враг 32 раза атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Колодязи, Мирное, Ямполовка и в направлениях Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григорьевки.

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На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Предтечино.

Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районах Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецка и в направлениях Дилиевки, Леонидовки, Щербиновки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 57 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлениях Малиновки и Новоалександровки.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Днепроэнергия и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг проводил девять штурмовых действий в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и в сторону Свободного Поля.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения, противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Щербаки, Лобково и Каменское.

Восемнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 349 артиллерийских обстрелов.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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