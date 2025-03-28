Короля Чарльза III ненадовго госпіталізували через побічний ефект лікування раку

Букінгемський палац повідомив, що короля Чарльза III ненадовго госпіталізували через "тимчасові побічні ефекти" від лікування раку, проте він уже повернутися до своєї лондонської резиденції.

Джерело: The New York Times

Деталі: У палаці заявили, що король Чарльз III був ненадовго госпіталізований у четвер після побічних ефектів від лікування раку.

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76-річний Чарльз повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-хаус, але його публічні заходи 28 березня будуть скасовані з міркувань обережності.

У лютому минулого року король оголосив, що у нього діагностували невідому форму раку, і з тих пір він проходить лікування. Палац не уточнив характер побічних ефектів, окрім того, що вони були тимчасовими і "вимагали короткого періоду спостереження в лікарні".

Але палац не надав жодних оновлень щодо його прогнозу або характеру лікування. Рак був виявлений під час операції з видалення збільшеної простати в лютому минулого року; палац заявив, що у нього немає раку простати, але не надав жодних інших подробиць про його хворобу.