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Короля Чарльза III ненадовго госпіталізували через побічний ефект лікування раку

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 березня 2025, 04:12
Короля Чарльза III ненадовго госпіталізували через побічний ефект лікування раку
фото: getty images

Букінгемський палац повідомив, що короля Чарльза III ненадовго госпіталізували через "тимчасові побічні ефекти" від лікування раку, проте він уже повернутися до своєї лондонської резиденції.

Джерело: The New York Times

Деталі: У палаці заявили, що король Чарльз III був ненадовго госпіталізований у четвер після побічних ефектів від лікування раку.

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76-річний Чарльз повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-хаус, але його публічні заходи 28 березня будуть скасовані з міркувань обережності.

У лютому минулого року король оголосив, що у нього діагностували невідому форму раку, і з тих пір він проходить лікування. Палац не уточнив характер побічних ефектів, окрім того, що вони були тимчасовими і "вимагали короткого періоду спостереження в лікарні".

Але палац не надав жодних оновлень щодо його прогнозу або характеру лікування. Рак був виявлений під час операції з видалення збільшеної простати в лютому минулого року; палац заявив, що у нього немає раку простати, але не надав жодних інших подробиць про його хворобу.

Велика Британія
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