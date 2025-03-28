Короля Чарльза III ненадолго госпитализировали из-за побочного эффекта лечения рака

Букингемский дворец сообщил, что короля Чарльза III ненадолго госпитализировали из-за "временных побочных эффектов" от лечения рака, однако он уже вернуться в свою лондонскую резиденцию.

Источник: The New York Times

Детали: Во дворце заявили, что король Чарльз III был ненадолго госпитализирован в четверг после побочных эффектов от лечения рака.

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76-летний Чарльз вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус, но его публичные мероприятия 28 марта будут отменены из соображений предосторожности.

В феврале прошлого года король объявил, что у него диагностировали неизвестную форму рака, и с тех пор он проходит лечение. Дворец не уточнил характер побочных эффектов, кроме того, что они были временными и "требовали короткого периода наблюдения в больнице".

Но дворец не предоставил никаких обновлений относительно его прогноза или характера лечения. Рак был обнаружен во время операции по удалению увеличенной простаты в феврале прошлого года; дворец заявил, что у него нет рака простаты, но не предоставил никаких других подробностей о его болезни.