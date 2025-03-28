InformNapalm заявляє про тиск ДБР на речника спільноти

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявила про тиск з боку ДБР щодо речника спільноти Михайла Макарука. Повідомляється, що працівниуи відомства провели обшук в Макарука і вилучили техніку з якою він працював.

Джерело: міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm

Дослівно: "26 березня 2025 о 07:00, працівники Державного бюро розслідувань влаштували "маски шоу" і увірвалися до помешкання відомого волонтера, активіста, речника міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайла Макарука.

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Цей обшук вони оформили як "невідкладну слідчу дію", без ухвали суду. При цьому одразу порушили законодавство України, бо невідкладний обшук дозволено проводити лише за необхідності порятунку життя людей та майна або у разі безпосереднього переслідування підозрюваного (як приклад: ВС/ККС у справі № 573/2028/19 від 08.04.2021), а Михайло не є підозрюваним і обвинувачень йому не висували. Тобто дії працівників ДБР виглядають як злочинне свавілля і замовний тиск з боку третіх осіб.

При цьому ні до, ні під час обшуку не було висунуто ніяких звинувачень, а весь обшук зводився до того, що вони забрали особисту комп’ютерну техніку. Тобто метою цих дій було без ухвали суду і без жодних законних підстав викрасти ноутбуки у Михайла".

Деталі: Станом на ранок 27 березня в InformNapalm заявляють, що не вдалося отримати жодних адекватних пояснень від ДБР.

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У спільноті додали, що 21 березня 2025 року Макарук на своїй особистій сторінці у Facebook поділився своєю позицією щодо скептичного ставлення до ДБР, працівники якого періодично намагались тиснути на нього.

В InformNapalm підозрюють, що комп’ютерна техніка, яку вилучили працівники ДБР, може бути скомпрометована, а інформація з неї може бути скопійована та передана російським спецслужбам.

Наразі речник InformNapalm не має доступу до свого власного акаунту у Facebook та інших соцмережах.