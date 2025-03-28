InformNapalm заявляет о давлении ГБР на спикера сообщества
Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявило о давлении со стороны ГБР в отношении спикера сообщества Михаила Макарука. Сообщается, что работники ведомства провели обыск у Макарука и изъяли технику с которой он работал.
Источник: международное разведывательное сообщество InformNapalm
Дословно: "26 марта 2025 в 07:00, работники Государственного бюро расследований устроили „маски шоу" и ворвались в помещение известного волонтера, активиста, представителя международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаила Макарука.
Этот обыск они оформили как "неотложное следственное действие", без решения суда. При этом сразу нарушили законодательство Украины, потому что неотложный обыск разрешено проводить только при необходимости спасения жизни людей и имущества или в случае непосредственного преследования подозреваемого (как пример: ВС/ККС по делу № 573/2028/19 от 08.04.2021), а Михаил не является подозреваемым и обвинений ему не выдвигали. То есть действия работников ГБР выглядят как преступный произвол и заказное давление со стороны третьих лиц.
При этом ни до, ни во время обыска не было выдвинуто никаких обвинений, а весь обыск сводился к тому, что они забрали личную компьютерную технику. То есть целью этих действий было без решения суда и без всяких законных оснований похитить ноутбуки у Михаила".
Детали: По состоянию на утро 27 марта в InformNapalm заявляют, что не удалось получить никаких адекватных объяснений от ГБР.
В сообществе добавили, что 21 марта 2025 года Макарук на своей личной странице в Facebook поделился своей позицией относительно скептического отношения к ГБР, работники которого периодически пытались давить на него.
В InformNapalm подозревают, что компьютерная техника, которую изъяли сотрудники ГБР, может быть скомпрометирована, а информация с нее может быть скопирована и передана российским спецслужбам.
Сейчас спикер InformNapalm не имеет доступа к своему собственному аккаунту в Facebook и других соцсетях.