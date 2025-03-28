InformNapalm заявляет о давлении ГБР на спикера сообщества

Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявило о давлении со стороны ГБР в отношении спикера сообщества Михаила Макарука. Сообщается, что работники ведомства провели обыск у Макарука и изъяли технику с которой он работал.

Источник: международное разведывательное сообщество InformNapalm

Дословно: "26 марта 2025 в 07:00, работники Государственного бюро расследований устроили „маски шоу" и ворвались в помещение известного волонтера, активиста, представителя международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаила Макарука.

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Этот обыск они оформили как "неотложное следственное действие", без решения суда. При этом сразу нарушили законодательство Украины, потому что неотложный обыск разрешено проводить только при необходимости спасения жизни людей и имущества или в случае непосредственного преследования подозреваемого (как пример: ВС/ККС по делу № 573/2028/19 от 08.04.2021), а Михаил не является подозреваемым и обвинений ему не выдвигали. То есть действия работников ГБР выглядят как преступный произвол и заказное давление со стороны третьих лиц.

При этом ни до, ни во время обыска не было выдвинуто никаких обвинений, а весь обыск сводился к тому, что они забрали личную компьютерную технику. То есть целью этих действий было без решения суда и без всяких законных оснований похитить ноутбуки у Михаила".

Детали: По состоянию на утро 27 марта в InformNapalm заявляют, что не удалось получить никаких адекватных объяснений от ГБР.

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В сообществе добавили, что 21 марта 2025 года Макарук на своей личной странице в Facebook поделился своей позицией относительно скептического отношения к ГБР, работники которого периодически пытались давить на него.

В InformNapalm подозревают, что компьютерная техника, которую изъяли сотрудники ГБР, может быть скомпрометирована, а информация с нее может быть скопирована и передана российским спецслужбам.

Сейчас спикер InformNapalm не имеет доступа к своему собственному аккаунту в Facebook и других соцсетях.