В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали

В Мьянме и Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7. В Бангкоке обвалился 30-этажный небоскреб, погибли по меньшей мере три человека, десятки оказались под завалами. В Мандалае количество жертв достигло 13, более 200 человек получили ранения.

Источник: The Guardian, CNN, The New York Times

Детали: Землетрясение произошло вблизи Мандалая, второго по величине города Мьянмы с более чем миллионным населением, около 12:50 по местному времени, сообщает Геологическая служба США. Через 12 минут был зафиксирован афтершок магнитудой 6,4. При этом толчки также ощущали в столице Таиланда - Бангкоке, а также в китайской провинции Юньнань.

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В Бангкоке рухнуло 30-этажное недостроенное здание. В результате обвала погиб один человек, еще 50 получили ранения.

По данным Национального института экстренной медицины (NIEM), десятки людей еще могут оставаться под завалами.

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Премьер-министр Таиланда Паетонгтарн Чинават объявила чрезвычайное положение в Бангкоке. По словам губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта, в городе повреждены многочисленные здания, но точный масштаб разрушений еще устанавливается.

Из-за толчков жители Бангкока выбегали из высотных жилых домов, гостиниц и офисов. Очевидцы сообщают, что вода в бассейнах на крышах высоток выплескивалась.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился недалеко от города Мандалай, на глубине всего 10 км.

В самой Мьянме пока что не поступало официальных сообщений о масштабных разрушениях. Однако, по данным корреспондентов Agence France-Presse (AFP), в столице Найпьидо от толчков пострадал Национальный музей - с потолка падали обломки, а посетители в панике выбегали на улицу.

Очевидцы сообщают о разрушенных зданиях в разных городах. Один из свидетелей рассказал агентству Reuters, что в Мандалае обвалился пятиэтажный дом. В Янгоне, коммерческом центре страны, расположенном в 600 км от эпицентра, жители массово выбегали из домов из-за сильных толчков. В городе временно исчезла мобильная связь, но впоследствии ее восстановили.

Также по данным CNN в Мьянме автомобильный мост через реку Иравади в Мандалае обрушивается в воду, поднимая облако пыли.

Обновлено: Корреспонденты The New York Times со ссылкой на спасателей сообщили, что в Бангкоке под завалами обрушившегося здания погибли по меньшей мере три человека.

Также они привели слова врача Главного госпиталя Мандалая, который рассказал, что землетрясение унесло жизни 13 человек, а еще 200 получили ранения.