На вихідних в Україні подекуди дощитиме

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода, у західних, південних, центральних та східних областях прогнозують дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "29 березня без опадів, лише у південній частині, на Закарпатті і Прикарпатті вранці та вдень дощ; в неділю в Україні, крім півночі, в понеділок у західних та східних областях пройдуть невеликі та помірні дощі".

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Деталі: У суботу в Україні вночі 1-7° тепла, вдень +11+18°, вітер переважно східний, 5-12 м/с, в Карпатах та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 29 березня без опадів, вночі +2+4°, вдень до +16°, вітер східний, 7-12 м/с.

скриншот з meteo.gov.uА

У неділю в Україні, крім північних областей, прогнозують невеликі дощі, вночі 2-7° тепла, вдень до +17°, вітер переважно східний, 5-12 м/с.

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У Києві 30 березня без опадів, вночі +4+6°, вдень до +13+15°, вітер східний, 5-10 м/с.