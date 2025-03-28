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На вихідних в Україні подекуди дощитиме

Ірина БалачукП'ятниця, 28 березня 2025, 12:21
На вихідних в Україні подекуди дощитиме
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода, у західних, південних, центральних та східних областях прогнозують дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "29 березня без опадів, лише у південній частині, на Закарпатті і Прикарпатті вранці та вдень дощ; в неділю в Україні, крім півночі, в понеділок у західних та східних областях пройдуть невеликі та помірні дощі".

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Деталі: У суботу в Україні вночі 1-7° тепла, вдень +11+18°, вітер переважно східний, 5-12 м/с, в Карпатах та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 29 березня без опадів, вночі +2+4°, вдень до +16°, вітер східний, 7-12 м/с. 

 
скриншот з meteo.gov.uА

У неділю в Україні, крім північних областей, прогнозують невеликі дощі, вночі 2-7° тепла, вдень до +17°, вітер переважно східний, 5-12 м/с.

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У Києві 30 березня без опадів, вночі +4+6°, вдень до +13+15°, вітер східний, 5-10 м/с.

 
скриншот з meteo.gov.uА

погода
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