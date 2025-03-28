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На выходных в Украине местами пройдут дожди

Ирина БалачукПятница, 28 марта 2025, 12:21
На выходных в Украине местами пройдут дожди
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, в западных, южных, центральных и восточных областях прогнозируют дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "29 марта без осадков, только в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем дождь; в воскресенье в Украине, кроме севера, в понедельник в западных и восточных областях пройдут небольшие и умеренные дожди".

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Детали: В субботу в Украине ночью 1-7° тепла, днем +11+18°, ветер преимущественно восточный, 5-12 м/с, в Карпатах и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 29 марта без осадков, ночью +2+4°, днем до +16°, ветер восточный, 7-12 м/с. 

 
скриншот С meteo.gov.uА

В воскресенье в Украине, кроме северных областей, прогнозируют небольшие дожди, ночью 2-7° тепла, днем до +17°, ветер преимущественно восточный, 5-12 м/с.

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В Киеве 30 марта без осадков, ночью +4+6°, днем до +13+15°, ветер восточный, 5-10 м/с. 

 
скриншот С meteo.gov.uА

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