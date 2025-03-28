Чи повинні військові з бойовим досвідом проходити 45 днів БЗВП – Генштаб розставив крапки над "і"

У Генштабі наголошують, що базова загальна військова підготовка тривалістю 45 днів не є обов’язковою для військовослужбовців, які мають досвід виконання бойових завдань не менше ніж 3 місяці, навіть якщо вони не проходили її на початку служби.

Джерело: речник Генштабу майор Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Військовослужбовці, які мають досвід виконання бойових завдань не менше ніж 3 місяці або виконання обов’язків на посаді від 6 місяців, можуть не проходити повний обов’язковий курс базової загальновійськової підготовки тривалістю 45 днів.

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Такі військовослужбовці направляються командиром військової частини для проходження підсумкового контролю згідно з програмою БЗВП. Тривалість проведення контролю — 3-5 діб. За результатами підсумкового контролю робиться відмітка про проходження курсу БЗВП".

Деталі: Офіцер наголосив, що відповідні рекомендації були напрацьовані Головним управлінням доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних сил України ще у березні 2024 року.

Що передувало: У ЗМІ з’явилася інформація про нібито обов’язкове проходження українськими військовослужбовцями з бойовим досвідом повного курсу БЗВП тривалістю 45 днів.