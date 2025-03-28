Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"

В Генштабе отмечают, что базовая общая военная подготовка продолжительностью 45 дней не является обязательной для военнослужащих, имеющих опыт выполнения боевых задач не менее 3 месяцев, даже если они не проходили ее в начале службы.

Источник: спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых задач не менее 3 месяцев или выполнения обязанностей в должности от 6 месяцев, могут не проходить полный обязательный курс базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 45 дней.

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Такие военнослужащие направляются командиром воинской части для прохождения итогового контроля согласно программе БЗВП. Продолжительность проведения контроля - 3-5 суток. По результатам итогового контроля делается отметка о прохождении курса БЗВП".

Детали: Офицер отметил, что соответствующие рекомендации были наработаны Главным управлением доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины еще в марте 2024 года.

Что предшествовало: В СМИ появилась информация о якобы обязательном прохождении украинскими военнослужащими с боевым опытом полного курса БЗВП продолжительностью 45 дней.