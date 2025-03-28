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САП та НАБУ вкирили прикордонника, який дав хабар у криптовалюті

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 березня 2025, 13:57
САП та НАБУ вкирили прикордонника, який дав хабар у криптовалюті
ілюстрація САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру співробітнику Державної прикордонної служби в наданні хабаря у криптовалюті.

Джерело: САП

Деталі: В межах досудового розслідування встановлено, що службовець ДПСУ надав представнику правоохоронних органів неправомірну вигоду за невжиття заходів щодо викриття своєї протиправної діяльності.

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Хабар був у криптовалюті "USDT" (сума еквівалентна 355 тис. дол. США) на криптогаманець посередника, якого залучив правоохоронець. Після надходження повної суми коштів на криптогаманець посередника їх перевели в готівку та передали правоохоронцю.

Вказано, що правоохоронцю та його посереднику повідомили про підозру на початку лютого 2025 року.

Їм інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

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Досудове розслідування триває.

Інформація про запобіжний захід не надається.

Антикорупційна прокуратураПрикордонна службаНАБУхабар
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