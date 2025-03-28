САП и НАБУ уличили пограничника, который дал взятку в криптовалюте
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении сотруднику Государственной пограничной службы в предоставлении взятки в криптовалюте.
Источник: САП
Детали: В рамках досудебного расследования установлено, что служащий ГПСУ предоставил представителю правоохранительных органов неправомерную выгоду за непринятие мер по разоблачению своей противоправной деятельности.
Взятка была в криптовалюте "USDT" (сумма эквивалентна 355 тыс. долл. США) на криптокошелек посредника, которого привлек правоохранитель. После поступления полной суммы средств на криптокошелек посредника их обналичили и передали правоохранителю.
Указано, что правоохранителю и его посреднику сообщили о подозрении в начале февраля 2025 года.
Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Информация о мере пресечения не предоставляется.