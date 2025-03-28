На Дніпропетровщині знайшли тіло чоловіка з простреленою головою: ЗМІ пишуть про екскерівника водоканалу

Вранці 28 березня на узбіччі автодороги у Кам’янському районі Дніпропетровської області виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням в області голови. Слідчі працюють на місці події, відкрито кримінальне провадження.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, "Суспільне Дніпро"

Дослівно поліція: "За фактом вбивства чоловіка у Кам’янському районі поліція відкрила кримінальне провадження. При попередньому огляді на тілі виявлено вогнепальне поранення в області голови".

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Деталі: Повідомляється, що тіло чоловіка було виявлено вранці на узбіччі автодороги у Кам’янському районі. На місці працює керівництво головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та інших правоохоронних структур. Слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія проводить збір речових доказів для встановлення всіх обставин злочину.

За даними місцевих ЗМІ, загиблим може бути Олександр Плахотнік, колишній заступник мера Кам’янського та колишній гендиректор водоканалу, він також входив до списку мажоритарників партії "Батьківщина". Повідомляється, що його дружина – депутат облради Олена Плахотнік.