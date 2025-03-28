На Днепропетровщине нашли тело мужчины с простреленной головой: СМИ пишут об экс-руководителе водоканала

Утром 28 марта на обочине автодороги в Каменском районе Днепропетровской области обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы. Следователи работают на месте происшествия, открыто уголовное производство.

Источник: полиция Днепропетровской области, "Суспільне Дніпро"

Дословно полиция: "По факту убийства мужчины в Каменском районе полиция открыла уголовное производство. При предварительном осмотре на теле обнаружено огнестрельное ранение в области головы".

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Детали: Сообщается, что тело мужчины было обнаружено утром на обочине автодороги в Каменском районе. На месте работает руководство главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и других правоохранительных структур. Следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория проводит сбор вещественных доказательств для установления всех обстоятельств преступления.

По данным местных СМИ, погибшим может быть Александр Плахотник, бывший заместитель мэра Каменского и гендиректор водоканала, он также входил в список мажоритарщиков партии "Батькивщина". Сообщается, что его жена - депутат облсовета Елена Плахотник.