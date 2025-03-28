Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

На Днепропетровщине нашли тело мужчины с простреленной головой: СМИ пишут об экс-руководителе водоканала

Станислав ПогориловПятница, 28 марта 2025, 14:25
На Днепропетровщине нашли тело мужчины с простреленной головой: СМИ пишут об экс-руководителе водоканала
фото: полиция Днепропетровщины

Утром 28 марта на обочине автодороги в Каменском районе Днепропетровской области обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы. Следователи работают на месте происшествия, открыто уголовное производство.

Источник: полиция Днепропетровской области, "Суспільне Дніпро"

Дословно полиция: "По факту убийства мужчины в Каменском районе полиция открыла уголовное производство. При предварительном осмотре на теле обнаружено огнестрельное ранение в области головы".

Реклама:
 

Детали: Сообщается, что тело мужчины было обнаружено утром на обочине автодороги в Каменском районе. На месте работает руководство главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и других правоохранительных структур. Следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория проводит сбор вещественных доказательств для установления всех обстоятельств преступления.

 

По данным местных СМИ, погибшим может быть Александр Плахотник, бывший заместитель мэра Каменского и гендиректор водоканала, он также входил в список мажоритарщиков партии "Батькивщина". Сообщается, что его жена - депутат облсовета Елена Плахотник.

Днепропетровская областьчрезвычайное происшествиеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Вопроса НАТО в соглашении о полезных ископаемых нет и не было
Зеленский анонсировал встречу военных из стран "коалиции решительных" 4 апреля
Трамп посетит в мае Саудовскую Аравию - Белый дом
Арестованная в Молдове Гуцул написала письмо Вэнсу
У украинца, напавшего с ножом на людей в Амстердаме, подозревают террористический мотив
фотоПольша передала Украине пропагандиста из пула Медведчука Молчанова
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне повредили инфраструктурный объект и с/х предприятие на Днепропетровщине
Российская армия обстреляла Никополь на Днепропетровщине, пострадал мужчина
Из-за российских обстрелов Никополя на Днепропетровщине пострадали 4 человека
Последние новости
00:48
Британия против предложения ЕС связать оборонное соглашение с квотами на рыбу
00:24
ОбновленоРоссияне массированно атаковали Харьков БпЛА, есть пострадавшие
23:52
Спикер парламента Ирландии удержалась на должности
23:36
Из-за российского удара в Запорожской области погиб человек
23:25
Не только Signal: чиновники Трампа по нацбезопасности использовали Gmail для чувствительной переписки
23:14
На фронте с начала суток произошло 141 столкновение – Генштаб
22:52
Новости экономики 1 апреля: "плохие кредиты", изменения для водителей мотоциклов и мопедов
22:32
Зеленский: Вопроса НАТО в соглашении о полезных ископаемых нет и не было
22:05
В кинопрокат возвращается фильм "Каменный крест": что следует знать о ленте
22:01
видеоЗеленский провел Ставку по комплектации бригад и иностранному контингенту
Все новости...
Реклама:
Реклама: