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ВРП погодилась на арешт двох суддів, яких підозрюють у сприянні виїзду чоловіків за кордон

Степан ГафткоП'ятниця, 28 березня 2025, 15:22
ВРП погодилась на арешт двох суддів, яких підозрюють у сприянні виїзду чоловіків за кордон
Фото: "Слідство інфо"

Вища рада правосуддя 28 березня дала згоду на утримання під вартою суддів Валентина Заверюхи та Сергія Савицького, яких підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон, але остаточне рішення ухвалить слідчий суддя.

Джерело: ВРП

Дослівно ВРП: "Таке рішення прийнято за результатом розгляду відповідного подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка".

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Деталі: Вища рада правосуддя 28 березня одноголосно дала згоду на утримання під вартою суддів Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюхи та Сергія Савицького, підозрюваних у сприянні незаконному виїзду військовозобов’язаних.

За даними слідства, з квітня 2022 року судді разом зі спільниками ухвалювали фіктивні рішення про місце проживання дітей із батьками, що дозволяло чоловікам виїжджати за кордон. Вартість "послуги" складала $3,5 тисячі, а загалом підозрювані оформили понад 1000 таких рішень.

У схемі брали участь співробітники суду, адвокат і посередники, які шукали клієнтів через соцмережі. У січні 2024 року СБУ та НАБУ викрили зловмисників.

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Попри рішення ВРП, остаточне слово щодо запобіжного заходу за слідчим суддею.

судУкраїнаОдеська область
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