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ВСП согласился на арест двух судей, подозреваемых в содействии выезду мужчин за границу.

Степан ГафткоПятница, 28 марта 2025, 15:22
ВСП согласился на арест двух судей, подозреваемых в содействии выезду мужчин за границу.
Фото: "Следствие инфо"

Высший совет правосудия 28 марта дал согласие на содержание под стражей судей Валентина Заверюхи и Сергея Савицкого, которых подозревают в организации незаконного выезда мужчин за границу, но окончательное решение примет следственный судья.

Источник: ВСП

Дословно ВСП: "Такое решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко".

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Детали: Высший совет правосудия 28 марта единогласно дал согласие на содержание под стражей судей Белгород-Днестровского суда Валентина Заверюхи и Сергея Савицкого, подозреваемых в содействии незаконному выезду военнообязанных.

По данным следствия, с апреля 2022 года судьи вместе с сообщниками принимали фиктивные решения о месте проживания детей с родителями, что позволяло мужчинам выезжать за границу. Стоимость "услуги" составляла $3,5 тысячи, а всего подозреваемые оформили более 1000 таких решений.

В схеме участвовали сотрудники суда, адвокат и посредники, которые искали клиентов через соцсети. В январе 2024 года СБУ и НАБУ разоблачили злоумышленников.

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Несмотря на решение ВСП, окончательное слово по мере пресечения за следственным судьей.

судУкраинаОдесская область
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