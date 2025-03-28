ДБР і СБУ провели обшуки у військовій частині Нацгвардії: оголошено 4 підозри

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України провели обшуки у військовій частині Нацгвардії 4114 у Львові: чотирьом посадовцям вручили підозри за статтею про перевищення військовою особою службових повноважень.

Джерело: Lviv.Media з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: Слідчі провели обшуки у військові частині, а також у помешканнях посадовців командирського складу. Йдеться, зокрема, про заступника командира ВЧ 4114 Нацгвардії, 38-річного підполковника Олександра Тимченка, 35-річного заступника командира частини підполковника Назарія Дубова та ще двох командирів рот.

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За даними джерел видання, підозрювані посадовці залучили сімох військовослужбовців-контрактників частини до роботи на станції техобслуговування автомобілів. Допоки військові ремонтували авто на двох СТО у Львові та області, їм нараховувалась зарплата за службу в Нацгвардії, яку забирали підозрювані.

До слова, батько одного з підозрюваних – підполковника Тимченка, зареєстрований як ФОП у Львові, що займається вантажним автотранспортом. З джерел Lviv.Media відомо, що вантажівки батька підполковника Тимченка зокрема й ремонтували військовослужбовці.

За даними аналітичної системи YouControl, востаннє Олександр Тимченко подавав декларацію за 2023 рік як військовослужбовець ВЧ 3035 Нацгвардії у Слов’янську. Після цього підполковника перевели на службу до Львова.

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Ще один заступник командира частини, який отримав підозру у злочині підполковник Назарій Дубов.

За даними Опендатабот, востаннє Назарій Дубов подавав декларацію за 2021 рік як заступник командира частини по роботі з особовим складом 3055 частини Нацгвардії, що розташована у Рівному.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ч. 5. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років ув’язнення.

Оновлено: Після виходу новини ДБР, СБУ та прокуратура у сфері оборони Західного регіону випустили повідомлення, якими підтвердили інформацію журналістів.

Вказано, що описана вище протиправна схема діяла з липня 2024 по березень 2025 року.

Під час майже тридцяти санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони фігурантів, жорсткі диски, відеореєстратори камер відеоспостереження, чорнові записи, понад 20 тис. євро, майже 22 тис. доларів США, більше 13 тис. злотих та інші речові докази.

Підозрюваних було затримано. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Досудове розслідування – Теруправління ДБР у Львові, оперативний супровід – Управління СБ України у Львівській області, УСР у Львівській області Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.