ГБР и СБУ провели обыски в воинской части Нацгвардии: объявлено 4 подозрения

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели обыски в воинской части Нацгвардии 4114 во Львове: четырем должностным лицам вручили подозрения по статье о превышении военным лицом служебных полномочий.

Источник: Lviv.Media со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: Следователи провели обыски в воинской части, а также в помещениях должностных лиц командирского состава. Речь идет, в частности, о заместителе командира ВЧ 4114 Нацгвардии, 38-летнем подполковнике Александре Тимченко, 35-летнем заместителе командира части подполковнике Назарии Дубове и еще двух командирах рот.

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По данным источников издания, подозреваемые должностные лица привлекли семерых военнослужащих-контрактников части к работе на станции техобслуживания автомобилей. Пока военные ремонтировали авто на двух СТО во Львове и области, им начислялась зарплата за службу в Нацгвардии, которую забирали подозреваемые.

К слову, отец одного из подозреваемых - подполковника Тимченко, зарегистрирован как ФЛП во Львове, занимающийся грузовым автотранспортом. Из источников Lviv.Media известно, что грузовики отца подполковника Тимченко в том числе и ремонтировали военнослужащие.

По данным аналитической системы YouControl, последний раз Александр Тимченко подавал декларацию за 2023 год как военнослужащий ВЧ 3035 Нацгвардии в Славянске. После этого подполковника перевели на службу во Львов.

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Еще один заместитель командира части, который получил подозрение в преступлении подполковник Назарий Дубов.

По данным Опендатабот, последний раз Назарий Дубов подавал декларацию за 2021 год как заместитель командира части по работе с личным составом 3055 части Нацгвардии, расположенной в Ровно.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 426-1 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) ч. 5. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет заключения.

Обновлено: После выхода новости ГБР СБУ и прокуратура в сфере обороны Западного региона выпустили сообщения, которыми подтвердили информацию журналистов.

Указано, что описанная выше противоправная схема действовала с июля 2024 по март 2025 года.

Во время почти тридцати санкционированных обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны фигурантов, жесткие диски, видеорегистраторы камер видеонаблюдения, черновые записи, более 20 тыс. евро, почти 22 тыс. долларов США, более 13 тыс. злотых и другие вещественные доказательства.

Подозреваемые были задержаны. Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения и отстранении от должностей.

Досудебное расследование - Теруправление ГБР во Львове, оперативное сопровождение - Управление СБ Украины во Львовской области, УСР во Львовской области Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.