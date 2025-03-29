Маск заявив, що продав соцмережу Х своєму стартапу з розробки штучного інтелекту
Американський мільярдер Ілон Маск, який нині очолює департамент державної ефективності США (DOGE), оголосив, що продав свою компанію соціальних медіа X своєму стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.
Джерело: CNN
Деталі: Згідно з угодою, соцмережа X оцінюється у $33 млрд, що набагато менше, ніж він заплатив за неї у 2022 році.
"Ф’ючерси xAI і X взаємопов’язані. Сьогодні ми офіційно робимо крок, щоб поєднати дані, моделі, обчислення, розповсюдження та талант. Ця комбінація розкриє величезний потенціал, поєднавши передові можливості штучного інтелекту та досвід xAI із величезним охопленням X", — зазначив Маск у дописі на X.
Маск не написав про будь-які негайні зміни в X, хоча чат-бот Grok від xAI вже інтегрований у платформу. За його словами, об’єднана платформа "забезпечить розумніші, більш значущі враження".
Після того, як він придбав соцмережу у 2022 році, Маск вніс низку змін у платформу, колись відому як Twitter, що змусило деяких великих рекламодавців покинути її . Він також звільнив 80% персоналу компанії, змінив систему перевірки платформи та ін.
Що було раніше:
- У грудні 2024 року видання Axios з посиланням на дані Fidelity писало, що після придбання Маском за $44 млрд, колишня соцмережа Twitter подешевшала до близько $12,3 млрд.
- У липні 2023 року Маск запустив стартап штучного інтелекту xAI, який має намір кинути виклик OpenAI у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.