Маск заявив, що продав соцмережу Х своєму стартапу з розробки штучного інтелекту

Американський мільярдер Ілон Маск, який нині очолює департамент державної ефективності США (DOGE), оголосив, що продав свою компанію соціальних медіа X своєму стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.

Джерело: CNN

Деталі: Згідно з угодою, соцмережа X оцінюється у $33 млрд, що набагато менше, ніж він заплатив за неї у 2022 році.

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"Ф’ючерси xAI і X взаємопов’язані. Сьогодні ми офіційно робимо крок, щоб поєднати дані, моделі, обчислення, розповсюдження та талант. Ця комбінація розкриє величезний потенціал, поєднавши передові можливості штучного інтелекту та досвід xAI із величезним охопленням X", — зазначив Маск у дописі на X.

Маск не написав про будь-які негайні зміни в X, хоча чат-бот Grok від xAI вже інтегрований у платформу. За його словами, об’єднана платформа "забезпечить розумніші, більш значущі враження".

Після того, як він придбав соцмережу у 2022 році, Маск вніс низку змін у платформу, колись відому як Twitter, що змусило деяких великих рекламодавців покинути її . Він також звільнив 80% персоналу компанії, змінив систему перевірки платформи та ін.

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